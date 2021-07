LIVE Musetti Sonego-Mektic Pavic 5-7 3-2 | Olimpiadi Tennis in DIRETTA | gli azzurri tengono il servizio!

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 GliilAD-40 Buona la prima di. 40-40 Smorzata in rete di, di nuovo parità. AD-40 Dritto lungo-linea vincente di. 40-40CHIUDE SOTTO RETE! Annullata anche la seconda palla break, si va ai vantaggi. 30-40annulla la prima con il servizio. 15-40 Smash di, due palle break per i croati. 15-30 Rovescio di recupero in corridoio di. 15-15 Sbaglia con il dritto il torinese. Si ...