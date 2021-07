LIVE – Musetti/Sonego-Mektic/Pavic 3-2, Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 26 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Musetti/Sonego e Mektic/Pavic, valevole per il secondo turno del torneo valido per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia azzurra ha eliminato Andujar/Carballes Baena, palesando una prestazione positiva e meritando la possibilità di sfidare il duo croato, tra i migliori dei circuito maschile maggiore. Sfida complessa per i tennisti italiani, ma nessuna possibilità è preclusa in un appuntamento prestigio come i Giochi Olimpici. Di seguito tutti gli aggiornamenti in DIRETTA, offerti durante la ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ile latestuale della sfida tra, valevole per il secondo turno del torneo valido per le Olimpiadi di. La coppia azzurra ha eliminato Andujar/Carballes Baena, palesando una prestazione positiva e meritando la possibilità di sfidare il duo croato, tra i migliori dei circuito maschile maggiore. Sfida complessa per i tennisti italiani, ma nessuna possibilità è preclusa in un appuntamento prestigio come i Giochi Olimpici. Di seguito tutti gli aggiornamenti in, offerti durante la ...

Advertising

aristeralex : C'è anche il doppio maschile di #Tennis live ora, ???? Musetti e Sonego vs ???? Andujar e Carballes Baena - Lizzie_B90 : La Rai si sta dimenticando di trasmettere il doppio Sonego/Musetti. Sono delusa. Capisco che l'azienda non detenga… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Sonego-Andujar-Carballes Baena Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Sonego-Andujar… - infoitsport : LIVE Musetti-Millman 3-6 4-5, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l'australiano serve per il match - infoitsport : LIVE - Musetti-Millman 3-6, 4-6 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti -