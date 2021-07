LIVE Mountain bike, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Pidcock verso la medaglia d’oro! Si ritira Van der Poel! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.23 21? di vantaggio per Pidcock su Flueckiger. Gli inseguitori accusano un ritardo di 55?. 9.21 La battaglia per il bronzo è ancora apertissima tra Serrano, Schurter, Cooper, Koretzky e Dascalu. 9.20 Al momento il primo azzurro è Gerhard Kerschbaumer, 20esimo. 9.18 Il ritardo di Flueckiger è aumentato a 21?. Gran recupero invece da parte dello spagnolo Valero Serrano, attualmente terzo a 58?, ma Schurter è attaccato. 9.17 Ci sbilanciamo, Thomas Pidcock è ormai involato verso la medaglia d’oro! 9.16 Il ritiro di Ondrej Cink è ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.23 21? di vantaggio persu Flueckiger. Gli inseguitori accusano un ritardo di 55?. 9.21 La battaglia per il bronzo è ancora apertissima tra Serrano, Schurter, Cooper, Koretzky e Dascalu. 9.20 Al momento il primo azzurro è Gerhard Kerschbaumer, 20esimo. 9.18 Il ritardo di Flueckiger è aumentato a 21?. Gran recupero invece da parte dello spagnolo Valero Serrano, attualmente terzo a 58?, ma Schurter è attaccato. 9.17 Ci sbilanciamo, Thomasè ormai involatola9.16 Il ritiro di Ondrej Cink è ...

