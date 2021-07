LIVE Mountain bike, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: medaglia d’oro per uno spettacolare Thomas Pidcock! Delusione per Van der Poel (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.28 Ecco la top ten finale di questa prova olimpica: 1 GBR – PIDCOCK Thomas Finish 28.25 km 1:25:14 +0:00 2 SUI – FLUECKIGER Mathias Finish 28.25 km 1:25:34 +0:20 3 ESP – VALERO SERRANO David Finish 28.25 km 1:25:48 +0:34 4 SUI – SCHURTER Nino Finish 28.25 km 1:25:56 +0:42 5 FRA – KORETZKY Victor Finish 28.25 km 1:26:00 +0:46 6 NZL – COOPER Anton Finish 28.25 km 1:26:00 +0:46 7 ROU – DASCALU Vlad Finish 28.25 km 1:26:03 +0:49 8 RSA – HATHERLY Alan Finish 28.25 km 1:26:33 +1:19 9 FRA – SARROU Jordan Finish 28.25 km 1:26:50 +1:36 10 NED – VADER Milan Finish 28.25 km 1:27:21 +2:07 9.26 ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.28 Ecco la top ten finale di questa prova olimpica: 1 GBR – PIDCOCKFinish 28.25 km 1:25:14 +0:00 2 SUI – FLUECKIGER Mathias Finish 28.25 km 1:25:34 +0:20 3 ESP – VALERO SERRANO David Finish 28.25 km 1:25:48 +0:34 4 SUI – SCHURTER Nino Finish 28.25 km 1:25:56 +0:42 5 FRA – KORETZKY Victor Finish 28.25 km 1:26:00 +0:46 6 NZL – COOPER Anton Finish 28.25 km 1:26:00 +0:46 7 ROU – DASCALU Vlad Finish 28.25 km 1:26:03 +0:49 8 RSA – HATHERLY Alan Finish 28.25 km 1:26:33 +1:19 9 FRA – SARROU Jordan Finish 28.25 km 1:26:50 +1:36 10 NED – VADER Milan Finish 28.25 km 1:27:21 +2:07 9.26 ...

