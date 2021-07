LIVE – Judo | 81 kg | Christian Parlati vuole essere la mina vagante DIRETTA

(Di martedì 27 luglio 2021)sale sul tatami con l’obiettivo diladel tabellone degli 81 kg di. A Tokyo 2020 tocca al bronzo europeo di Lisbona 2021 e Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del suo percorso con unae aggiornamenti in tempo reale. Si parte dalle 03:30 con le elitorie estupire sin da subito, col sogno della medaglia bene in testa. Le finali sono poi in programma alle 11:40. COME VEDERE LA GARA IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA DELLE ...

Advertising

infoitsport : Risultati Judo Taekwondo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: c'è Fabio Basile - zamenikzamenika : @joe__11 - infoitsport : LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fabio Basile lotta, ma esce dopo un golden score infinito - diegonanni76 : LIVE #Olympics Si riparte con tante buone notizie dal nuoto (argento staffetta 4X100sl e bronzo 100 rana) e tante… - zazoomblog : LIVE – Judo 73 kg: Fabio Basile sogna una medaglia (DIRETTA) - #Fabio #Basile #sogna #medaglia -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Judo

...Pallamano Dalle 2.00 fase preliminare femminile Hockey Prato Dalle 2.30 fase a gironi maschile... Orari tv Tutta l'Olimpiade instreaming su Eurosport Player e Discovery Plus . Diretta tv in ...APPROFONDIMENTIQuadarella ok OLIMPIADI Pellegrini thrilling TOKYO 2020 Foto TOKYO 2020 Tiro a ... la romana è bronzo nela Tokyo 2020 OLIMPIADI Giuffrida: 'Volevo l'oro, me lo prendo a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I tabelloni degli italiani - I favoriti gara per gara - Riepilogo terza giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giorn ...La prima giornata di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi il ...