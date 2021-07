LIVE Italia-Usa, Olimpiadi Basket 3×3 in DIRETTA: azzurre pronte alla sfida (Di lunedì 26 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 26 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI 3-4 Continua a tentare la fuga la squadra americana dopo tre minuti di gioco 3-3 CANESTRO AZZURRO E PAREGGIO! 2-3 A segno le americane, che però sono già a tre falli 2-2 Ancora la D’Alie a segno e nuovo pareggio! 1-2 Ancora a segno gli USA 1-1 D’Alie mette i primi punti azzurri 0-1 Primo canestro del match delle americane 10.54 Squadre in campo e pronte al fischio d’inizio. 10.45 Nonostante le ultime due sconfitte consecutive, i risultati di Romania e Mongolia hanno matematicamente qualificato le azzurre per i quarti di finale. Ora si ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 26 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI 3-4 Continua a tentare la fuga la squadra americana dopo tre minuti di gioco 3-3 CANESTRO AZZURRO E PAREGGIO! 2-3 A segno le americane, che però sono già a tre falli 2-2 Ancora la D’Alie a segno e nuovo pareggio! 1-2 Ancora a segno gli USA 1-1 D’Alie mette i primi punti azzurri 0-1 Primo canestro del match delle americane 10.54 Squadre in campo eal fischio d’inizio. 10.45 Nonostante le ultime due sconfitte consecutive, i risultati di Romania e Mongolia hanno matematicamente qualificato leper i quarti di finale. Ora si ...

Advertising

fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - zazoomblog : LIVE Italia-Polonia 0-3 Olimpiadi Volley in DIRETTA: le pagelle degli azzurri infortunio Giannelli - #Italia-Poloni… - bot_naps : Il famoso deficiente di Rise ha rebuildato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -