LIVE Italia-Polonia 0-2, Olimpiadi Volley in DIRETTA: polacchi in fuga nel terzo set, 9-11 (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SIMONE GIANNELLI NON GIOCHERA’ CONTRO LA Polonia: RISENTIMENTO MUSCOLARE. AL SUO POSTO SBERTOLI 10-15 Il tocco vincente di Sliwka di seconda intenzione. L’Italia è in ginocchio 10-14 Errore al servizio Italia 10-13 Primo tempo Piano 9-13 Ace Leon 9-12 il fallo fischiato agli azzurri, se ne vanno i polacchi 9-11 Kurek vincente da seconda linea 9-10 Vincente Juantorena da zona 4 8-10 Vincente Leon da zona 4 8-8 Il diagonale di Juantorena da zona 4 7-8 Ace Drzyzga 7-7 Vincente Kurek da seconda linea 7-6 Primo tempo Galassi! 6-6 Ancora un’occasione ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASIMONE GIANNELLI NON GIOCHERA’ CONTRO LA: RISENTIMENTO MUSCOLARE. AL SUO POSTO SBERTOLI 10-15 Il tocco vincente di Sliwka di seconda intenzione. L’è in ginocchio 10-14 Errore al servizio10-13 Primo tempo Piano 9-13 Ace Leon 9-12 il fallo fischiato agli azzurri, se ne vanno i9-11 Kurek vincente da seconda linea 9-10 Vincente Juantorena da zona 4 8-10 Vincente Leon da zona 4 8-8 Il diagonale di Juantorena da zona 4 7-8 Ace Drzyzga 7-7 Vincente Kurek da seconda linea 7-6 Primo tempo Galassi! 6-6 Ancora un’occasione ...

