LIVE Italia-Giappone, Olimpiadi Basket 3×3 in DIRETTA: le azzurre attesa da una sfida durissima con il Giappone (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport, la sfida inizierà tra 25 minuti. Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match tra Italia e Giappone del torneo femminile di Basket 3×3 delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Per le azzurre si tratta di una sfida assai complicata. Le padrone di casa, infatti, sono partite con il piede giusto, ieri hanno vinto entrambi gli incontri che avevano in programma e dopo i primi ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LA7.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport, lainizierà tra 25 minuti. Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradel match tradel torneo femminile di3×3 delledi Tokyo 2021. Per lesi tratta di unaassai complicata. Le padrone di casa, infatti, sono partite con il piede giusto, ieri hanno vinto entrambi gli incontri che avevano in programma e dopo i primi ...

fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 26 luglio. LIVE - bot_naps : Il famoso ritardato di Pongo ha pperso nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -