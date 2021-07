LIVE Italia-Giappone, Olimpiadi Basket 3×3 in DIRETTA: inizia la sfida tra le azzurre e il Giappone (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 D’ALIE SUONA LA CARICA CON UNA PENETRAZIONE VINCENTE. 1-4 Bomba a segno per il Giappone. 1-2 Primi punti per le azzurre con una penetrazione vincente di Consolini. 0-2 Un libero a segno per Mawuli. 0-1 Il Giappone apre le marcature dopo oltre un minuto di gioco. 7.25 E’ appena terminata la presentazione delle due squadre, si parte! 7.20 Mancano cinque minuti alla palla a due. 7.15 Ricordiamo che l’Italia, al momento, ha un record di due vittorie e due sconfitte. 7.10 Sarà una sfida durissima per le ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LA2-4 D’ALIE SUONA LA CARICA CON UNA PENETRAZIONE VINCENTE. 1-4 Bomba a segno per il. 1-2 Primi punti per lecon una penetrazione vincente di Consolini. 0-2 Un libero a segno per Mawuli. 0-1 Ilapre le marcature dopo oltre un minuto di gioco. 7.25 E’ appena terminata la presentazione delle due squadre, si parte! 7.20 Mancano cinque minuti alla palla a due. 7.15 Ricordiamo che l’, al momento, ha un record di due vittorie e due sconfitte. 7.10 Sarà unadurissima per le ...

fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - fipavpuglia : #federvolley Italia-Polonia Live: gli azzurri senza Giannelli - Eurosport_IT : ?? Segui la diretta testuale di Polonia-Italia ???? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… -