LIVE – Italia-Canada 1-5, softball Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 26 luglio 2021) La DIRETTA testuale del match di softball tra Italia e Canada, valido per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Si mette male per la nazionale Italiana del softball, che nella giornata di ieri ha subito la sua quarta sconfitta contro il Messico. Le canadesi arrivano dalla sconfitta contro il Giappone dopo l’extra-inning e hanno collezionato fino ad ora due vittorie e due sconfitte. La DIRETTA comincerà alle ore 7.30 Italiane (ore 14.30 in Giappone) di lunedì 26 luglio, Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Latestuale del match ditra, valido per i Giochi Olimpici di. Si mette male per la nazionalena del, che nella giornata di ieri ha subito la sua quarta sconfitta contro il Messico. Le canadesi arrivano dalla sconfitta contro il Giappone dopo l’extra-inning e hanno collezionato fino ad ora due vittorie e due sconfitte. Lacomincerà alle ore 7.30ne (ore 14.30 in Giappone) di lunedì 26 luglio, Sportface.it vi offriràin ...

