LIVE – Fognini-Gerasimov 6-4 5-5, tennis Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 26 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match tra Fabio Fognini e Egor Gerasimov, valido per il secondo turno del torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il ligure ha sconfitto all’esordio il padrone di casa Sugita in due parziali. Adesso il suo cammino si incrocia con quello del gigante bielorosso. Sportface.it vi terrà compagnia con un LIVE scritto nella notte di lunedì 26 luglio e vi offrirà cronaca e highlights al termine. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA IL TABELLONE AGGIORNATO IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ile lascritta del match tra Fabioe Egor, valido per il secondo turno del torneo didelle Olimpiadi di. Il ligure ha sconfitto all’esordio il padrone di casa Sugita in due parziali. Adesso il suo cammino si incrocia con quello del gigante bielorosso. Sportface.it vi terrà compagnia con unscritto nella notte di lunedì 26 luglio e vi offrirà cronaca e highlights al termine. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH INIL TABELLONE AGGIORNATO IL ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Fognini-Gerasimov 6-4 4-5 tennis Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Gerasimov #tennis #Tokyo - zazoomblog : LIVE – Fognini-Gerasimov tennis Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Gerasimov #tennis #Tokyo - zazoomblog : LIVE Olimpiadi si parte con lo skateboard di Asia. Fognini e Sonego dalle 4 - #Olimpiadi #parte #skateboard #Asia. - zazoomblog : LIVE – Fognini-Gerasimov tennis Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Gerasimov #tennis #Tokyo… - infoitsport : LIVE Olimpiadi, si parte con lo skateboard di Asia. Fognini e Sonego dalle 4 -