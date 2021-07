LIVE – Finali nuoto, seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di lunedì 26 luglio 2021) La DIRETTA testuale della seconda giornata delle Finali di nuoto valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’attesa è finita, l’Olimpiade giapponese può finalmente prendere il via con un anno di ritardo, ma con la stessa passione che da sempre caratterizza l’evento a cinque cerchi. Nella terza giornata di gare di lunedì 26 luglio verranno disputate anche le prime Finali delle gare di nuoto che andranno in scena a partire dalle ore 3:30 italiane (10:00 in Giappone) fino alle 6:10 circa (13:10 a ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Latestuale delladelledivalevoli per i Giochi Olimpici di. L’attesa è finita, l’Olimpiade giapponese può finalmente prendere il via con un anno di ritardo, ma con la stessa passione che da sempre caratterizza l’evento a cinque cerchi. Nella terzadi gare di lunedì 26 luglio verranno disputate anche le primedelle gare diche andranno in scena a partire dalle ore 3:30 italiane (10:00 in Giappone) fino alle 6:10 circa (13:10 a ...

Advertising

yoongimybubu : RT @btshouse_ita: Dalla live 'Nel mio studio~' di #SUGA - 19/07/21 - [2/2]?? ??Non ha visto le partite degli europei di calcio ma ha detto d… - ThatsWhatIAm98 : RT @btshouse_ita: Dalla live 'Nel mio studio~' di #SUGA - 19/07/21 - [2/2]?? ??Non ha visto le partite degli europei di calcio ma ha detto d… - Kookie83991258 : RT @btshouse_ita: Dalla live 'Nel mio studio~' di #SUGA - 19/07/21 - [2/2]?? ??Non ha visto le partite degli europei di calcio ma ha detto d… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Finali 26 luglio 2021: Seconda se… - azzurridigloria : ????? NUOTO, OLIMPIADI TOKYO 2020 ????? Qualche minuto e inizierà la lunga notte del nuoto, con @ItaliaTeam_it e… -