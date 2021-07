LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok 6-7, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: le ucraine la spuntano al tie-break (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Gran diagonale di rovescio dell’azzurra! 40-30 Scambio durissimo perso dall’Italia: Errani viene superata dal lob di Kichenok. 30-30 Lunga la difesa dell’emiliana. 15-30 Errani tenta l’attacco diagonale ma termina largo. 0-30 Chiusura a rete della classe 1996. 0-15 Ottima risposta di Paolini. INIZIO SECONDO SET 8.15 Paolini ed Errani devono rincorrere nel match di ottavi di finale contro le ucraine Kichenok che vincono per 7 punti a 4 il ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Gran diagonale di rovescio dell’azzurra! 40-30 Scambio durissimo perso dall’Italia:viene superata dal lob di. 30-30 Lunga la difesa dell’emiliana. 15-30tenta l’attacco diagonale ma termina largo. 0-30 Chiusura a rete della classe 1996. 0-15 Ottima risposta di. INIZIO SECONDO SET 8.15eddevono rincorrere nel match di ottavi di finale contro leche vincono per 7 punti a 4 il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Errani-Paolini-Kichenok-Kichenok 2-1 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: equilibrio sul campo 14! - #Errani-Paolini-… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Olimpiadi Tennis 2021 - Sara Errani e Jasmine Paolini si giocano i quarti di finale del torneo di do… - zazoomblog : LIVE Errani-Paolini-Kichenok-Kichenok Olimpiadi Tennis in DIRETTA: le azzurre vogliono i quarti! - #Errani-Paolini… - zazoomblog : LIVE Errani-Paolini-Kichenok-Kichenok Olimpiadi Tennis in DIRETTA: le azzurre a caccia dei quarti di finale in dopp… - infoitinterno : Tokyo, la prima giornata dei Giochi live:quattro italiani ai quarti nella schermanel tennis subito fuori Errani e M… -