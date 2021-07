LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok 2-1, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: equilibrio sul campo 14! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Azzurre in vantaggio: primo set equilibrato a Tokyo. 40-30 Risposta vincente dell’ucraina da destra. 40-15 Prima profonda dell’emiliana. 30-15 Ottima risposta di Kichenok. 30-0 Lungo l’attacco di Kichenok. 15-0 Buona prima di Errani. 1-1 Gran diritto di Nadia Kichenok e l’Ucraina pareggia i conti nel set. 40-30 Lungo il tentativo di difesa delle azzurre. 30-30 Chiusura a rete delle ucraine. 15-30 Risposta lunga di Paolini. 0-30 Errani vince la diagonale con ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Azzurre in vantaggio: primo set equilibrato a Tokyo. 40-30 Risposta vincente dell’ucraina da destra. 40-15 Prima profonda dell’emiliana. 30-15 Ottima risposta di. 30-0 Lungo l’attacco di. 15-0 Buona prima di. 1-1 Gran diritto di Nadiae l’Ucraina pareggia i conti nel set. 40-30 Lungo il tentativo di difesa delle azzurre. 30-30 Chiusura a rete delle ucraine. 15-30 Risposta lunga di. 0-30vince la diagonale con ...

