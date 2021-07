LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok 1-0, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: si comincia sul campo 14! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errani vince la diagonale con Nadia Kichenok. 0-15 Ottima risposta di Paolini. 1-0 Primo game solido delle italiane. 40-15 Servizio e diritto vincente dell’azzurra al servizio. 30-15 Ottima prima di Paolini. 15-15 Gran rovescio di Kichenok. 15-0 Ottima chiusura a rete di Errani. 0-0 Si comincia sul campo 14! Batte Jasmine Paolini. INIZIO PRIMO SET 07.06 comincia il riscaldamento! 07.03 Giocatrici in ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30vince la diagonale con Nadia. 0-15 Ottima risposta di. 1-0 Primo game solido delle italiane. 40-15 Servizio e diritto vincente dell’azzurra al servizio. 30-15 Ottima prima di. 15-15 Gran rovescio di. 15-0 Ottima chiusura a rete di. 0-0 Sisul14! Batte Jasmine. INIZIO PRIMO SET 07.06il riscaldamento! 07.03 Giocatrici in ...

