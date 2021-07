LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA. Stefanie Horn sogna la gara della vita (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le speranze di medaglia dell’Italia per martedì 27 luglio – La cronaca della batteria – I favoriti gara per gara della Canoa slalom Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali e della finale della Canoa slalom femminile, specialità K1. In questa disciplina, probabilmente si tratta di una delle gare nelle quali l’Italia nutre maggiori speranze di medaglia insieme al settore maschile. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe speranze di medaglia dell’Italia per martedì 27 luglio – La cronacabatteria – I favoritiperBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle semifinali efinalefemminile, specialità K1. In questa disciplina, probabilmente si tratta di una delle gare nelle quali l’Italia nutre maggiori speranze di medaglia insieme al settore maschile. ...

Advertising

extraliscio : Qui l’elenco dei live ?? ???? 29.7 - Bike in Festival, Campo Canoa, Mantova ???? 30.7 - Notte Rosa, Rimini ???? 1.8 - Pi… - noiamortaIe : live con la canoa slalom indovinando chi è Marta Flavi con una pagaia in mano #Tokyo2020 - gazzettamantova : Mantova, applausi per il concerto di Motta All'Arena Bike-in del Campo canoa successo del live del cantautore che h… -