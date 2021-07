LIVE Camila Giorgi-Pliskova, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’azzurra cerca l’impresa per volare ai quarti (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Giorgi-Ka. Pliskova, sfida valevole per gli ottavi di finale delle Olimpiadi di Tennis femminile. Camila Giorgi è reduce da due successi convincenti, maturati in due set rapidi: al primo turno ha sconfitto l’americana Jennifer Brady con il punteggio di 6-3 6-2, mentre nella giornata di ieri si è sbarazzata agevolmente della russa Vesnina con lo score netto di 6-3 6-1. La Pliskova ha esordito e dominato la ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di-Ka., sfida valevole per gli ottavi di finale delledifemminile.è reduce da due successi convincenti, maturati in due set rapidi: al primo turno ha sconfitto l’americana Jennifer Brady con il punteggio di 6-3 6-2, mentre nella giornata di ieri si è sbarazzata agevolmente della russa Vesnina con lo score netto di 6-3 6-1. Laha esordito e dominato la ...

Advertising

livetennisit : Giochi Olimpici di Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Camila Giorgi (LIVE) - Vanesa15y : RT @inspiredkarla: camila cabello vs camila cabello live in studio - salmais9 : RT @inspiredkarla: camila cabello vs camila cabello live in studio - f3_r14 : RT @inspiredkarla: camila cabello vs camila cabello live in studio - HCyrus5h : RT @inspiredkarla: camila cabello vs camila cabello live in studio -