L’Italia può guidare la soluzione della crisi in Tunisia. L’analisi di Dentice (CeSI) (Di lunedì 26 luglio 2021) “Quello che succede in Tunisia racconta una crisi istituzionale profonda che si somma a quella della vicina Libia e del Libano segnando un fronte di instabilità all’interno dell’arco di interessi della politica estera italiana nel Mediterraneo”. Lo spiega a Formiche.net Giuseppe Dentice, Head del MENA Desk del CeSI. Il presidente Kais Saied ha licenziato il primo ministro Hichem Mechichi dal suo incarico, citando l’articolo 80 della costituzione che consente questo tipo di misure in caso di “pericolo imminente”. Il Parlamento è stato messo in una sorta di stand by, il ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) “Quello che succede inracconta unaistituzionale profonda che si somma a quellavicina Libia e del Libano segnando un fronte di instabilità all’interno dell’arco di interessipolitica estera italiana nel Mediterraneo”. Lo spiega a Formiche.net Giuseppe, Head del MENA Desk del. Il presidente Kais Saied ha licenziato il primo ministro Hichem Mechichi dal suo incarico, citando l’articolo 80costituzione che consente questo tipo di misure in caso di “pericolo imminente”. Il Parlamento è stato messo in una sorta di stand by, il ...

