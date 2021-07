L’Italia non usa i fondi europei per fare ricerca in agricoltura (Di lunedì 26 luglio 2021) (foto: Getty Images)Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede per l’agricoltura un piano molto ambizioso in termini di innovazione prevedendo, tra le altre cose 500 milioni in termini di macchinari e 1,5 miliardi per il cosiddetto agri-solare, ovvero per la conversione in pannelli fotovoltaici dei tetti delle aziende agricole italiane. Il tema, però sembra essere fuori fuoco. Mentre in Olanda, per esempio, il settore agricolo si è rinnovato, utilizzando colture idroponiche, in Italia l’innovazione langue, nonostante il mercato legato alle startup innovative del settore valga già adesso 500 milioni di euro. In generale, la visione che hanno i decisori a ... Leggi su wired (Di lunedì 26 luglio 2021) (foto: Getty Images)Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede per l’un piano molto ambizioso in termini di innovazione prevedendo, tra le altre cose 500 milioni in termini di macchinari e 1,5 miliardi per il cosiddetto agri-solare, ovvero per la conversione in pannelli fotovoltaici dei tetti delle aziende agricole italiane. Il tema, però sembra essere fuori fuoco. Mentre in Olanda, per esempio, il settore agricolo si è rinnovato, utilizzando colture idroponiche, in Italia l’innovazione langue, nonostante il mercato legato alle startup innovative del settore valga già adesso 500 milioni di euro. In generale, la visione che hanno i decisori a ...

