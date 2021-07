L’inchiesta su Pegasus ha trovato conferme su WhatsApp

Leggi su wired

(Di lunedì 26 luglio 2021) Foto: via UnsplashIl capo di, Will Cathcart ha affermato in un’intervista al Guardian che i risultati della nuova indagine sullo spywaredell’azienda israeliana Nso, coincidono con quello che l’app ha rilevato dopo un attacco ad alcuni suoi utenti nel 2019 con lo stesso malware. Cathcart ha anche messo in dubbio la reazione di Nso al, secondo cui l’elenco con migliaia di numeri di telefono trapelato – e su cui si basano le accusa – è un’esagerazione. Il capo diha sottolineando invece che la violazione della sua app ha preso di mira 1.400 persone in due settimane, sfruttando una ...