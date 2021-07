Limbiate: bimbo precipitato dal balcone, si attendono le reazioni alle cure (Di lunedì 26 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color C’è grande apprensione a Limbiate per le sorti del bambino di due anni che sabato mattina è precipitato dal balcone della casa in cui vive con i genitori, in via Mazzini, nel centro storico di Limbiate, proprio di fronte all’oratorio San Giorgio. Il bimbo è ricoverato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 26 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color C’è grande apprensione aper le sorti del bambino di due anni che sabato mattina èdaldella casa in cui vive con i genitori, in via Mazzini, nel centro storico di, proprio di fronte all’oratorio San Giorgio. Ilè ricoverato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate bimbo Limbiate, bimbo caduto dal balcone: ore decisive Dalle parole del sindaco di Limbiate Antonio Romeo traspare un timido e cauto ottimismo sul bimbo di due anni che sabato mattina è precipitato dal balcone di casa al secondo piano. Il piccolo è ...

Precipita dalla finestra: bimbo di due anni in ospedale in codice rosso La tragedia è accaduta nella mattina di sabato 24 luglio intorno alle 8.30 in una palazzina di Limbiate. Secondo le prime informazioni raccolte il piccolo si sarebbe arrampicato da solo sulla ...

Limbiate, bimbo caduto dal balcone: ore decisive Il piccolo di 2 anni è ancora in coma farmacologico a Bergamo. Il sindaco in contatto con la famiglia: tutta la comunità prega per lui ...

