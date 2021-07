Lillo Petrolo al Giffoni Film Festival | bullizzato da bambino e salvato dall’ironia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tra gli ospiti delche ha raccontato il suo percorso iniziando da quandoera. In un’atmosfera di certo diversa dalle precedenti edizioni ilresta in piedi soprattutto grazie all’entusiasmo dei ragazzi che partecipano sognando ogni anno di tornare e il comico ha regalato a loro un pezzetto delle sue esperienze. Durante un incontro con i giovanissimi giurati ha svelato che l’ironia e la risata lo hanno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lillo Petrolo

La risata ora è la sua professione, ma in passato è stata una vera e proprio arma di difesa per(al secolo Pasquale). Durante un incontro con i ragazzi al Giffoni Film Festival, il comico ha infatti raccontato: 'Io da bambino ero un pochino bullizzato perché ero timido e pesavo ...Per il comico di Lol , il conduttore e musicista romano Pasqualein arte, che con il Covid lo scorso autunno ha avuto - a 58 anni - un incontro ravvicinato, pieno di paura e complicato ...Lillo Petrolo ha spiegato il dramma vissuto con il Coronavirus qualche mese fa, prima della chiamata a Lol - Chi Ride è Fuori.La risata ora è la sua professione, ma in passato è stata una vera e proprio arma di difesa per Lillo (al secolo Pasquale Petrolo). Durante un incontro con i ragazzi al Giffoni Film Festival, il comic ...