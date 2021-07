Liliana Segre | Una follia paragonare i vaccini anti-Covid alla Shoah

Advertising

HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Una follia paragonare i vaccini alla Shoah' - Corriere : Manifestazioni contro il Green pass, Liliana Segre: «Follia paragonare i vaccini alla S... - SkyTG24 : Secondo #LilianaSegre i paragoni impossibili tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono 'follie… - Adele_Fran : RT @fcolarieti: “Il paragone tra vaccini e Shoah è follia, il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza” (Liliana #Segre). Subito il #daspo… - Interismo4 : Di fronte alle dichiarazioni di Liliana Segre viene da chiedersi se effettivamente ha vissuto le atrocità di cui pa… -

Non dico che sono insensibile, ma mi è venuta una sorta di scorza': lo dice la senatrice a vita e testimone della Shoaha 'Pagine ebraiche', riferendosi a quanto accadde nel 2017 ...La sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz e senatrice a vitaha blastato i no green pass che durante la manifestazione di sabato hanno paragonato i non vaccinati agli ebrei durante il nazismo. 'Follia paragonare i vaccini alla Shoah, il cattivo ...Follia e ignoranza. Così la senatrice a vita Liliana Segre ha commentato i recenti paragoni tra la persecuzione ebraica e le indicazioni sui vaccini per il contrasto al coronavirus. "Gesti in cui il c ...La senatrice a vita e Testimone della Shoah Liliana Segre non è stupita di quanto visto nelle manifestazioni dei no vax in Italia. L’uso distorto della ...