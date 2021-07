Liliana Segre | ' Una follia paragonare i vaccini anti - Covid alla Shoah'

(Di lunedì 26 luglio 2021) La senatrice a vita e Testimone dellanon è stupita di quanto visto nelle manifestazioni dei no vax in Italia. L'uso distorto della Memoria è una vergognosa moda che dura da tempo, ...

La senatrice a vita e Testimone della Shoahnon è stupita di quanto visto nelle manifestazioni dei no vax in Italia. L'uso distorto della Memoria è una vergognosa moda che dura da tempo, sottolinea a Pagine Ebraiche. "Dopo aver ...Non dico che sono insensibile, ma mi è venuta una sorta di scorza': lo dice la senatrice a vita e testimone della Shoaha 'Pagine ebraiche', riferendosi a quanto accadde nel 2017 ...La senatrice a vita e testimone della Shoah Liliana Segre ha commentato in modo netto gli accostamenti tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini. Accostamenti che in questi giorni ...«Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio, non mi stupisco di nulla». Così la senatrice a vita e testimone della Shoah Liliana Segre a Pagine ebraiche. […] L'articolo “Follia par ...