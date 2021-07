Liliana Segre | ' Follia paragonare i vaccini alla Shoah'

Advertising

... siccome spero di non essere né ignorante né di avere cattivo gusto, non riesco a prendermela più di tanto', ha spiegato la senatrice a vita e testimone della Shoah, aggiungendo a ...I paragoni tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono 'follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l'ignoranza'. Lo afferma la senatrice a vita. 'L'uso distorto della memoria è una vergogna che dura da tempo. Dopo aver visto l'adorato viso di Anna Frank usato allo stadio non mi stupisco più. Non dico che sono insensibile, ma mi ...ROME, JUL 26 - Holocaust survivor and Life Senator Liliana Segre has blasted people who have compared COVID-19 vaccinations to the persecution of Jews by the Nazis. The 90-year-old told Jewish newspap ...I paragoni tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono "follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l'ignoranza". Lo afferma la senatrice a vita Liliana Segre. "L'uso dist ...