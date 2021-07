“Licenziamenti inaccettabili” | venerdì sciopero dei metalmeccanici bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 luglio 2021) Bergamo. “Il lavoro non si tocca!”. Arriva anche a Bergamo l’onda lunga della mobilitazione sindacale contro la raffica diche sta colpendo in tanti e diversi punti l’intero paese. IL 30 luglio, infatti anche FIM FIOM UILM bergamasche sciopereranno in tutte le fabbriche metalmeccaniche della provincia e manifesteranno in centro al capoluogo per protestare contro lo sblocco deie chiederne la revisione. “Bergamo ancora non è stata toccata dalla “frenesia licenziatoria” che sembra aver colpito diversi territori anche confinanti – affermano Luca Nieri, Andrea Agazzi e Emilio Lollio, segretari generali provinciali di FIM CISL, FIOM ...