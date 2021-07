L’hotel di Temptation Island 2021 di nuovo in fiamme, incendio a poche ore dal finale di domani (Di lunedì 26 luglio 2021) L’hotel di Temptation Island 2021 di nuovo in fiamme. Proprio come è successo lo scorso anno, anche in questo, l’albergo di Pula Is Morus Relais, noto per aver ospitato la base logistica del programma già registrato nelle scorse settimane, è stato divorato da un incendio, almeno in parte. Se lo scorso anno le fiamme si erano fermate ad un paio di stanze (una proprio nella quale erano ospitate alcune attrezzature della trasmissione), questa volta le cose sono andate molto peggio. Secondo le prime rivelazioni su quanto è accaduto in queste ore, le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)didiin. Proprio come è successo lo scorso anno, anche in questo, l’albergo di Pula Is Morus Relais, noto per aver ospitato la base logistica del programma già registrato nelle scorse settimane, è stato divorato da un, almeno in parte. Se lo scorso anno lesi erano fermate ad un paio di stanze (una proprio nella quale erano ospitate alcune attrezzature della trasmissione), questa volta le cose sono andate molto peggio. Secondo le prime rivelazioni su quanto è accaduto in queste ore, le ...

