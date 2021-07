L’ex fantasista della Juventus non torna in Serie A. Ai dettagli l’operazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Si vociferava di un suo tanto probabile quanto possibile ritorno in Serie A. Precisamente di un suo approdo al Venezia, neo promosso in Serie A alla ricerca di quel giocatore d’esperienza e di carisma internazionale che possa far valere il salto di qualità al club veneto. Ma purtroppo così non è, perché Sebastian Giovinco è praticamente ad un passo dal Paok Salonicco, club che milita in Super League, l’equivalente della nostra Serie A. Venezia, che smacco! La Formica Atomica non arriva Sembrava poter essere una “Bella storia“, come dice il testo di una nota canzone di Fedez. E invece così non sarà, perché dopo le ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Si vociferava di un suo tanto probabile quanto possibile ritorno inA. Precisamente di un suo approdo al Venezia, neo promosso inA alla ricerca di quel giocatore d’esperienza e di carisma internazionale che possa far valere il salto di qualità al club veneto. Ma purtroppo così non è, perché Sebastian Giovinco è praticamente ad un passo dal Paok Salonicco, club che milita in Super League, l’equivalentenostraA. Venezia, che smacco! La Formica Atomica non arriva Sembrava poter essere una “Bella storia“, come dice il testo di una nota canzone di Fedez. E invece così non sarà, perché dopo le ...

