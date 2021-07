(Di lunedì 26 luglio 2021) Riconoscimento per l'autista - eroe che ha salvato i ragazzini che rischiavano di rimanere intrappolati nel bus che bruciava ine per l'animatore dell'oratorio che gli diede una mano. ...

Advertising

Giorno_Lecco : Lecco, benemerenza agli eroi della galleria Fiumelatte: Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco benemerenza

IL GIORNO

... sono riusciti a metterli tutti in salvo prima che lo stesso pullman prendesse fuoco all'altezza di Varenna, sul ramo del lago dinella galleria Fiumelatte. "Salvando 25 ragazzi dell'oratorio ...Hanno ricevuto ladi Cavaliere: Leonardo Sansone , residente ad Albenga, pensionato, ... residente in provincia di, le manette sono scattate in esecuzione di un ordine di carcerazione ...Riconoscimento per l'autista-eroe che ha salvato i ragazzini che rischiavano di rimanere intrappolati nel bus che bruciava in galleria e per l'animatore dell'oratorio che gli diede una mano. Mercoledì ...