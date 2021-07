Le vedove di Monaco 72 | “dimenticati perché israeliani | poi la grande gioia”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 luglio 2021) Nella cerimonia di inaugurazione di Tokyo 2020, per la prima volta dopo 49 anni c’è stata una commemorazione degli atletiuccisi nell’attentato palestinese di’72. Un evento storico, sollecitato più volte dai familiari delle vittime e dai sopravvissuti. Oggi Repubblica intervista Ilana Romano moglie di una delle vittime. Insieme ad Ankie Spitzer (altra moglie rimasta sola) lotta da anni per avere un minuto di raccoglimento per quegli atleti. «Ci siamo sentite dire più volte: “I morti si piangono nei cimiteri, non alle Olimpiadi”. Ma io e Ankie abbiamo girato il mondo, da un’Olimpiade all’altra, a nostre spese, ...