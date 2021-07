Le vacanze di lusso di Giulia De Lellis: dalla villa di Beretta al Forte allo yacht a Portofino (Di lunedì 26 luglio 2021) Non potrebbero essere più felici di così. Giulia De Lellis si divide tra gite in barca e relax in villa, da Portofino a Forte dei Marmi, inseguendo l'onda dell'amore e del lusso. Il fidanzato Carlo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) Non potrebbero essere più felici di così.Desi divide tra gite in barca e relax in, dadei Marmi, inseguendo l'onda dell'amore e del. Il fidanzato Carlo ...

Ultime Notizie dalla rete : vacanze lusso Le vacanze di lusso di Giulia De Lellis: dalla villa di Beretta al Forte allo yacht a Portofino Non potrebbero essere più felici di così. Giulia De Lellis si divide tra gite in barca e relax in villa, da Portofino a Forte dei Marmi, inseguendo l'onda dell'amore e del lusso. Il fidanzato Carlo Gussalli Beretta ha una casa sul mare in Versilia ('Casetta mia' scrive lui a corredo delle foto in giardino) e porta il suo nome pure lo yacht che utilizzano per solcare il ...

Camper, le vacanze outdoor spingono il settore Vacanze open air e voglia di camper L'open air traina le scelte degli italiani . E' il risultato di ...del tempo libero en plein air senza rinunciare alle comodità e in un certo senso anche al lusso . ...

Chiara Ferragni a Fasano, quanto costa dormire una notte nell’albergo di lusso della Puglia I Ferragnez sono volati in Puglia per una vacanza tra tranquillità e lusso. La struttura scelta offre camere con tutti i comfort ...

