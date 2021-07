Le immagini del gigantesco incendio in Sardegna (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono quasi 1.500 gli sfollati e oltre 20mila gli ettari di territorio ridotti in cenere nel gigantesco rogo divampato nel fine settimana nella provincia di Oristano, nella Sardegna centro-occidentale. Non è ancora stato possibile fare una stima precisa dei danni visto che il fuoco, dopo aver percorso circa 50 chilometri dall'Oristanese all'Ogliastra, non è stato ancora domato e continua a minacciare case e aziende. Incendi in Sardegna, gli interventi in corso Al lavoro per tentare di contrastare le fiamme ci sono 7.500 uomini tra corpo forestale, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, ma anche Croce Rossa italiana, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono quasi 1.500 gli sfollati e oltre 20mila gli ettari di territorio ridotti in cenere nelrogo divampato nel fine settimana nella provincia di Oristano, nellacentro-occidentale. Non è ancora stato possibile fare una stima precisa dei danni visto che il fuoco, dopo aver percorso circa 50 chilometri dall'Oristanese all'Ogliastra, non è stato ancora domato e continua a minacciare case e aziende. Incendi in, gli interventi in corso Al lavoro per tentare di contrastare le fiamme ci sono 7.500 uomini tra corpo forestale, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, ma anche Croce Rossa italiana, ...

