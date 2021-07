(Di lunedì 26 luglio 2021) “che iltorni in, siamo moltodaie anche il livello oggi dell’occupazione (dei posti negli ospedali, ndr) è 10/12 volte inferiore ai target nazionali che sono stati dati. Sicuramente bisogna correre con la vaccinazione e noi saremo la prima regione italiana a raggiungere del 70% in doppia dose l’8 agosto e dell’80% entro fine agosto”. Lo ha detto Alessio, assessore alla Sanità della Regionea margine della consegna delle benemerenze agli operatori dell’Ares 118. L'articolo proviene da Sbircia la ...

fisco24_info : Lazio zona gialla, D'Amato: 'Lo escludo, lontani dai parametri': 'Il livello dell’occupazione dei posti negli osped… - GazzettinoGolfo : - Covid, D'Amato: 'Escludo Lazio in zona gialla' - - italiaserait : Lazio zona gialla, D’Amato: “Lo escludo, lontani dai parametri” - infoitinterno : Zona gialla, Lazio a rischio: già in agosto ricoveri al 20% - infoitinterno : Zona gialla, dal Lazio alla Sicilia a rischio 5 regioni: il boom di contagi ora preoccupa -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio zona

... che hanno mappato il mercato immobiliare tra il 2019 e il 2021: a loto parere, ladi acquisto ... Gli acquirenti, il più delle volte, arrivano da fuori regione, dalla Lombardia come dal". ...'Escludo che iltorni ingialla, siamo molto lontani dai parametri e anche il livello oggi dell'occupazione (dei posti negli ospedali, ndr) è 10/12 volte inferiore ai target nazionali che sono stati dati. ...Un più 106 per cento rispetto al periodo precedente che ben rappresenta il boom di nuovi contagi in corso nella Penisola. Ciò significa che ad oggi non c'è alcuna emergenza sanitaria e quindi nessuna ...La variante Delta del Covid continua la sua corsa. In tutta Italia sono esplosi diversi focolai: la mappa Regione per Regione ...