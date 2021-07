(Di lunedì 26 luglio 2021) “Ladelè un progetto molto antico, la proposta è stata inserita all’interno delle progettualità sul Recovery. Sicuramente è una progettualità che porterebbe un nuovoalla Capitale, noi dobbiamo investire su un turismo di qualità, un turismo sostenibile e la riqualificazione delnon soltanto in termini dima in termini ad esempio di sicurezza idraulica, di manutenzione delle sue sponde, di qualità delle sue acque e anche di recupero ambientale di tutto quello che rappresenta l’ecosistema ambientale sulpossono essere un ...

Advertising

StraNotizie : Lazio, Veloccia: 'Su rigenerazione Roma serve sinergia tra istituzioni' - lifestyleblogit : Lazio, Veloccia: 'Navigabilità Tevere volano di sviluppo per economia Roma' - - TV7Benevento : Lazio, Veloccia: 'Su rigenerazione Roma serve sinergia tra istituzioni'... - lifestyleblogit : Lazio, Veloccia: 'Su rigenerazione Roma serve sinergia tra istituzioni' - - fisco24_info : Lazio, Veloccia: 'Navigabilità Tevere volano di sviluppo per economia Roma': “La navigabilità del Tevere è un proge… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Veloccia

Adnkronos

VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2021 ORE 19.20 CLAUDIOBUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA IN ...VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2021 ORE 18.20 CLAUDIOBUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE ...Entro l'estate prevista la bonifica poi l'avvio dei lavori. Maurizio Veloccia (PD): "Un posto degradato che a breve diverrà un gioiello della città" ...L'appello a mobilitarsi “Abbiamo bisogno del vostro aiuto, perchè il 31 luglio il Mitreo rischia la chiusura - ha premesso Monica Melani, presidente dell’associazione che ges ...