Lavoro, Fava: “Necessari controlli e criteri certi per contrastare contratti collettivi pirata” (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – “Il peccato originale è stata la mancata efficacia dei contratti collettivi per tutti quei lavoratori che appartengono alle categorie cui gli stessi si riferiscono. Si spiega soprattutto così la crescita dilagante dei contratti ‘pirata’, sottoscritti da sindacati e associazioni imprenditoriali minori, col chiaro intento di prevedere un’alternativa alle condizioni normative ed economiche stabilite dai contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiori”. È quanto sottolinea Gabriele Fava, giuslavorista, componente del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – “Il peccato originale è stata la mancata efficacia deiper tutti quei lavoratori che appartengono alle categorie cui gli stessi si riferiscono. Si spiega soprattutto così la crescita dilagante dei’, sottoscritti da sindacati e associazioni imprenditoriali minori, col chiaro intento di prevedere un’alternativa alle condizioni normative ed economiche stabilite dainazionali siglati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiori”. È quanto sottolinea Gabriele, giuslavorista, componente del ...

