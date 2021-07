Laura Freddi e Paolo Bonolis | rivelati i motivi della rottura

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 luglio 2021) Restano una delle coppie più amate dal pubblico tv,, nonostante il loro amore sia ormai finito da decenni, e ora tornano a far parlareloro storia per delle verità appena emerse, legate alla loro. La rivelazione di quest’ultime giunge da parte, in un’intervista inedita in cui la showgirl rompe il silenzio suiche hanno scatenato la sua separazione dal noto conduttore di Ciao Darwin. Particolari, che vi svisceriamo nel nostro articolo....