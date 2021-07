Latina, follia in centro: prima cercano di investirlo poi sparano un colpo (Di lunedì 26 luglio 2021) Attimi di paura la notte scorsa a Latina quando la Polizia di Stato è intervenuta nei pressi di un esercizio pubblico lungo la circonvallazione cittadina dove un cittadino straniero era stato aggredito da due persone. prima l’investimento poi lo sparo Sul posto i poliziotti apprendevano che l’uomo, poco prima, mentre si trovava fermo al semaforo con il suo monopattino, era stato quasi investito da un’autovettura con a bordo due uomini. Appena ha provato a chiedere spiegazioni del pericoloso gesto, veniva affrontato dagli occupanti dell’auto uno dei quali, sceso dal veicolo, esplodeva un colpo d’arma da fuoco. La dinamica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Attimi di paura la notte scorsa aquando la Polizia di Stato è intervenuta nei pressi di un esercizio pubblico lungo la circonvallazione cittadina dove un cittadino straniero era stato aggredito da due persone.l’investimento poi lo sparo Sul posto i poliziotti apprendevano che l’uomo, poco, mentre si trovava fermo al semaforo con il suo monopattino, era stato quasi investito da un’autovettura con a bordo due uomini. Appena ha provato a chiedere spiegazioni del pericoloso gesto, veniva affrontato dagli occupanti dell’auto uno dei quali, sceso dal veicolo, esplodeva und’arma da fuoco. La dinamica ...

