L' armonia dei gioielli Morellato | il piacere raffinato del gusto italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) - Milano 26 luglio 2021. Sono Il lusso discreto e seducente die orologiè il risultato di una ricerca sul piano del design, senza lasciare sullo sfondo l'importanza della selezione delle materie coinvolte (dall'argento 925‰ alle pietre autentiche, passando per perle naturali e brillanti) nella creazione di prodotti innovativi dallo spiccato valore stilistico. L'azienda è presente in 45 paesi nel mondo e può contare su un network distributivo internazionale di 3000 punti vendita. Ma per cogliere tutti i vantaggi delle sue creazioni basta un tap sullo smartphone. Provando l'esperienza d'acquisto online di ...