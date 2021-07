Larissa Iapichino | ' Cara Vanessa | il tuo esercizio mi ha emozionato E la canzone'

Advertising

Wally_84 : RT @Gazzetta_it: Larissa Iapichino: 'Cara Vanessa, il tuo esercizio mi ha fatto emozionare' #Tokyo2020 - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Larissa Iapichino: 'Cara Vanessa, il tuo esercizio mi ha fatto emozionare' #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Larissa Iapichino: 'Cara Vanessa, il tuo esercizio mi ha fatto emozionare' #Tokyo2020 - GaiaGuasp : @desinella @_maiognese Per mia esperienza, quando le bambine sono più alte della media, in genere sono i genitori c… - miss_clair_ : Larissa Iapichino 19 anni detentrice di record mondiali come lunghista Io fra poco 19 anni detentrice di record mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Larissa Iapichino

Cara Vanessa, Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "Ultim'ora" ISCRIVITI Scegli l'offerta premium più adatta a te. G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per ...Ne sa qualcosa, 19 anni appena compiuti, figlia di Fiona May, la ex regina: il salto in lungo nel dna di famiglia, la delusione nel destino. Aspetti, sogni, ti prepari, realizzi il ...Mi hai scritto dopo il mio infortunio e ti ringrazio, non sai quanto avrei voluto essere lì a Tokyo a tifare per te.La campionessa azzurra, che non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo a causa di un infortunio, scrive per noi alla collega: “I nostri sport fatti di umiltà e lavoro” ...