Lamorgese | Le manifestazioni contro il green pass non erano autorizzate

AGI - "Le manifestazioni anti green pass che si sono svolte in questi giorni non erano autorizzate". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a Caserta dove ha partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura rispondendo alle domande dei giornalisti. "Sono manifestazioni - ha aggiunto - in cui sono stati usati dei simboli ormai passati, come a Firenze dove hanno usato la stella di David; anni trascorsi che non hanno nulla a che vedere con i provvedimenti del Governo che invece sono adottati soltanto ...

