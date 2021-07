Lady Gaga alle Olimpiadi? No, è una atleta della Giordania! (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Lei si chiama Julyana Al - Sadeq , atleta giordana di taekwondo, medaglia d'oro ai Giochi asiatici del 2018 ed eliminata agli ottavi di finale (categoria 67 kg) delle Olimpiadi di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Lei si chiama Julyana Al - Sadeq ,giordana di taekwondo, medaglia d'oro ai Giochi asiatici del 2018 ed eliminata agli ottavi di finale (categoria 67 kg) delledi ...

