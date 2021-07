Ladri dalle fogne al caveau, furto da 140mila euro a Salerno (Di lunedì 26 luglio 2021) Ammonta a 140mila euro il bottino di un furto avvenuto a Salerno ai danni della Banca Campania Centro sul quale sono in corso indagini della Polizia di Stato: la banda sarebbe riuscita a introdursi nel caveau dell’istituto bancario passando dalle fogne la notte tra sabato e domenica scorsi. Stamattina, dopo il weekend, la vigilanza si e’ accorta dell’accaduto. Alle indagini stanno prendendo parte anche gli investigatori della Polizia Scientifica e i vigili del fuoco. Il modus operandi della banda ricorda molto quello adottato per i furto alle Poste ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 luglio 2021) Ammonta ail bottino di unavvenuto aai danni della Banca Campania Centro sul quale sono in corso indagini della Polizia di Stato: la banda sarebbe riuscita a introdursi neldell’istituto bancario passandola notte tra sabato e domenica scorsi. Stamattina, dopo il weekend, la vigilanza si e’ accorta dell’accaduto. Alle indagini stanno prendendo parte anche gli investigatori della Polizia Scientifica e i vigili del fuoco. Il modus operandi della banda ricorda molto quello adottato per ialle Poste ...

