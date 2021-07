L’accoglienza da rockstar per il ritorno in Italia dell’ex Inter

Leggi su serieanews

(Di martedì 27 luglio 2021) Grande entusiasmo dei tifosi del Bologna per l’arrivo di Marko Arnautovic: cori e fumogeni per accogliere l’exDopo una lunga trattativa, Marko Arnautovic è finalmente sbarcato a Bologna. L’attaccante austriaco, appena arrivato in città, è stato accolto da un bagno di folla. Più di 500 tifosi rossoblù si sono riversati, con cori e fumogeni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.