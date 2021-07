La zuffa tra Conte e Di Maio. La ripicca di Tajani. Così la Cartabia blinda la sua riforma

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 luglio 2021) Lain corso al quarto piano di Montecitorio, da Palazzo Chigi la osservano con l’occhio disincantato di chi in fondo l’aveva detto. “Aprire a modifiche corpose sulla giustizia, significherebbe il liberi tutti”, aveva spiegato Mario Draghi la scorsa settimana, giustificando il ricorso alla fiducia. Che resta comunque la via obbligata, se è vero che Martafa sapere che il termine fissato per l’approdo in Aula del provvedimento resta immutato: il 30 luglio bisognerà approvare la. El’accanirsi dei partiti su commi e procedure appare quasi straniante: una sorta di urlo vuoto, inconsistente. E allora ...