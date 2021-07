"La voglio rovinare in tribunale". Clamoroso, il padre fa causa a Meghan Markle: lo sfregio che gli fa perdere la testa (Di lunedì 26 luglio 2021) Ora Meghan Markle torna nel mirino del padre, Thomas Markle, il quale minaccia di portare la figlia e il marito, il principe Harry, in tribunale. La ragione? La coppia gli impedisce di vedere i nipoti, Archi e Lilibet Diana. Il papà di Meghan, 77 anni, non è nuovo a intemerate contro la figlia. Il loro rapporto è sempre stato molto difficile, tanto che al matrimonio non fu lui ad accompagnarla, a causa di un infarto. E Thomas non ha mai visto i due nipoti. Meghan Markle, da par suo, ha detto di sentirsi tradita dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Oratorna nel mirino del, Thomas, il quale minaccia di portare la figlia e il marito, il principe Harry, in. La ragione? La coppia gli impedisce di vedere i nipoti, Archi e Lilibet Diana. Il papà di, 77 anni, non è nuovo a intemerate contro la figlia. Il loro rapporto è sempre stato molto difficile, tanto che al matrimonio non fu lui ad accompagnarla, adi un infarto. E Thomas non ha mai visto i due nipoti., da par suo, ha detto di sentirsi tradita dal ...

