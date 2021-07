La violenza nelle carceri è frutto anche del silenzio delle cosiddette ‘persone perbene’. (Di lunedì 26 luglio 2021) di Carmelo Musumeci. “Eseguimmo ordine”. Molti pensano che quello che è accaduto a Santa Maria Capua a Vetere sia un caso isolato, purtroppo non lo è. E se non ci fossero stati quei video nessuno lo avrebbe mai saputo. La prigione è un mondo ignoto per tutti coloro che sono liberi ed è difficile far Leggi su freeskipper (Di lunedì 26 luglio 2021) di Carmelo Musumeci. “Eseguimmo ordine”. Molti pensano che quello che è accaduto a Santa Maria Capua a Vetere sia un caso isolato, purtroppo non lo è. E se non ci fossero stati quei video nessuno lo avrebbe mai saputo. La prigione è un mondo ignoto per tutti coloro che sono liberi ed è difficile far

Advertising

Giorgiolaporta : La democrazia non sarà mai rappresentata da #CarloGiuliani che lancia un estintore contro le #ForzedellOrdine al… - freeskipperIT : La violenza nelle carceri è frutto anche del silenzio delle cosiddette 'persone perbene'. - LuissDataLab : Più di mille morti. È il conto delle vittime innocenti di #mafia. Venti volte i caduti in Afghanistan. Trentadue vo… - LaNotPontina : La Polizia di Stato, con il coordinamento del Procuratore Aggiunto Dr. Lasperanza e del Sost. Proc. Dr. D’Angeli, p… - Andrea37363329 : RT @Andrea37363329: @beatrice_tom C'è un modo per verificare la tendenza alla violenza e alla tendenza omicida. Normalmente nelle informazi… -