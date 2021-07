La trattativa sulla riforma Cartabia prosegue. Per il 5 Stelle Ferrara l’accordo è possibile ma Salvini frena e tifa contro l’intesa (Di lunedì 26 luglio 2021) Continuano sotto traccia le mediazioni sul testo della riforma Cartabia. “Tutti auspicano che i processi siano più brevi, ma non è attraverso un colpo di spugna che si risolve un problema atavico. Prevedere soltanto due anni per un processo d’appello e uno per la Cassazione, equivale a porre in essere un’amnistia per migliaia e migliaia di processi”. Questo quanto ha scritto su Facebook il vice presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama, Gianluca Ferrara, parlando della riforma di Marta Cartabia. “Una norma del genere avrebbe messo a rischio processi complessi come quelli sulla strage ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) Continuano sotto traccia le mediazioni sul testo della. “Tutti auspicano che i processi siano più brevi, ma non è attraverso un colpo di spugna che si risolve un problema atavico. Prevedere soltanto due anni per un processo d’appello e uno per la Cassazione, equivale a porre in essere un’amnistia per migliaia e migliaia di processi”. Questo quanto ha scritto su Facebook il vice presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama, Gianluca, parlando delladi Marta. “Una norma del genere avrebbe messo a rischio processi complessi come quellistrage ...

