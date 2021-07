La trasformazione di ClioMakeUp: “Ho perso 20 chili, ne pesavo 90 e non stavo bene con me stessa” (Di lunedì 26 luglio 2021) La celebre blogger esperta di make up racconta il suo percorso per perdere peso: non per adeguarsi a uno standard imposto dalla società, ma per sentirsi meglio con se stessa. “Sfogavo sul cibo lo stress, avevo un’alimentazione scorretta”, racconta, precisando: “body positive non vuol dire essere magri o grassi, vuol dire accettarsi”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 26 luglio 2021) La celebre blogger esperta di make up racconta il suo percorso per perdere peso: non per adeguarsi a uno standard imposto dalla società, ma per sentirsi meglio con se. “Sfogavo sul cibo lo stress, avevo un’alimentazione scorretta”, racconta, precisando: “body positive non vuol dire essere magri o grassi, vuol dire accettarsi”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

glooit : La trasformazione di ClioMakeUp: “Ho perso 20 chili, ne pesavo 90 e non stavo bene con me stessa” leggi su Gloo… - andreastoolbox : La trasformazione di ClioMakeUp: Ho perso 20 chili, ne pesavo 90 e non stavo bene con me stessa… -