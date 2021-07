La transizione ecologica come falsa coscienza. (Di lunedì 26 luglio 2021) di Gerardo Lisco. Sarà che non l’ho capita ma la transizione ecologica mi sembra tanto una presa in giro. La mia impressione è che è solo uno strumento per spostare ancora una volta risorse a favore del sistema finanziario e più in generale delle elite economiche. Per cui mi sembra tanto una costruzione mediatica utile Leggi su freeskipper (Di lunedì 26 luglio 2021) di Gerardo Lisco. Sarà che non l’ho capita ma lami sembra tanto una presa in giro. La mia impressione è che è solo uno strumento per spostare ancora una volta risorse a favore del sistema finanziario e più in generale delle elite economiche. Per cui mi sembra tanto una costruzione mediatica utile

Ultime Notizie dalla rete : transizione ecologica Conversione green, il conto delle imprese: 'Out of money, a rischio 15 mld' ... chimica, fonderie, carta, vetro, cemento, ceramica) consegnato al governo, che chiede di accompagnare il via alla transizione ecologica della Ue a fondi europei, tecnologie e infrastrutture per ...

Neet in crescita: Pnrr e Centri per l'impiego potrebbero non bastare ...al nostro Paese un processo di convergenza verso gli Stati più ricchi dell'Unione europea attraverso cospicui investimenti rivolti non solo alla digitalizzazione e alla transizione ecologica, ma ...

Accademia e ricerca a servizio delle istituzioni nella transizione ecologica Corriere della Sera Starace: “Transizione inevitabile, affrontarla con tranquillità” “La mobilità elettrica è ormai un fatto. Resta che la transizione è inevitabile, mettere la testa sotto la sabbia o cercare di fermarla è inutile. Poi si aggiunge tutto il lavoro per l’efficientamento ...

G20 ambiente, un accordo a metà I Ministri dell’ambiente del G20 hanno raggiunto un accordo che riconosce l'interconnessione tra clima, ambiente, energia e povertà. L'intesa, sebbene presentata come un successo, mantiene però posizi ...

