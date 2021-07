La telefonata, poi la retromarcia: cosa c'è dietro la smentita di Conte (Di lunedì 26 luglio 2021) Una telefonata tra Giuseppe Conte e Marco Travaglio sarebbe all'origine del virgolettato smentito. Ora i grillini rischiano la "scissione" nella "scissione". Ma l'ex premier tentenna Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) Unatra Giuseppee Marco Travaglio sarebbe all'origine del virgolettato smentito. Ora i grillini rischiano la "scissione" nella "scissione". Ma l'ex premier tentenna

Advertising

stanzaselvaggia : Si parla poco di una fascia importante di persone che non si vaccinano, ovvero non i no-vax, ma quelli “Sì c’è temp… - Emme_comegesooo : Da una settimana aspettiamo che la rap ci chiami per fissare l'appuntamento per il ritiro del divano vecchio. Una s… - ferdina88233003 : RT @stanzaselvaggia: Si parla poco di una fascia importante di persone che non si vaccinano, ovvero non i no-vax, ma quelli “Sì c’è tempo,… - DeliriaJo : Io : 'Vabbè l'anno scorso in questo periodo stava trascorrendo i suoi ultimi momenti con il suo papà che poi è mort… - scorpioascbila1 : @Cinzia_1974_ Ormai è qualche anno che non andiamo più ma il mal di Sardegna non mi è mai passato. La nostra vacanz… -

Ultime Notizie dalla rete : telefonata poi La telefonata , poi la retromarcia: perché Conte ha smentito Travaglio Tuttavia, stando a quanto riportato da Dagospia , ci sarebbe stata una telefonata proprio tra l'ex giallorosso e gialloverde ed il direttore del quotidiano interessato dalla vicenda, ossia Marco ...

Morto a Roma Dino Impagliazzo, una vita dedicata ai poveri ... il quartiere e poi ancora la città con i suoi negozianti, i supermercati, i mercati rionali, le ... quando aveva ricevuto la telefonata dal Quirinale per la consegna dell'onorificenza che lo includeva ...

La telefonata, poi la retromarcia: perché Conte ha smentito Travaglio il Giornale La telefonata, poi la retromarcia: perché Conte ha smentito Travaglio Una telefonata tra Giuseppe Conte e Marco Travaglio sarebbe all'origine del virgolettato smentito. Ora i grillini rischiano la "scissione" nella "scissione". Ma l'ex premier tentenna ...

Anziano chiama il 112: «Non mangio e sono solo» FERRARA. Ha chiamato la questura, il 113: una telefonata alla Centrale operativa della Polizia diversa dalle tante che ogni giorno vengono registrate. Dall’altra parte del telefono, sabato nel tardo p ...

Tuttavia, stando a quanto riportato da Dagospia , ci sarebbe stata unaproprio tra l'ex giallorosso e gialloverde ed il direttore del quotidiano interessato dalla vicenda, ossia Marco ...... il quartiere eancora la città con i suoi negozianti, i supermercati, i mercati rionali, le ... quando aveva ricevuto ladal Quirinale per la consegna dell'onorificenza che lo includeva ...Una telefonata tra Giuseppe Conte e Marco Travaglio sarebbe all'origine del virgolettato smentito. Ora i grillini rischiano la "scissione" nella "scissione". Ma l'ex premier tentenna ...FERRARA. Ha chiamato la questura, il 113: una telefonata alla Centrale operativa della Polizia diversa dalle tante che ogni giorno vengono registrate. Dall’altra parte del telefono, sabato nel tardo p ...